Belgique : Thierry Henry tacle le Real Madrid pour Eden Hazard

Consultant pour Prime Video et entraîneur adjoint de la Belgique, Thierry Henry (45 ans) a évoqué le cas d'Eden Hazard après la rencontre perdue 1-0 face au Pays-Bas en Ligue des Nations. Exceptionnellement entraîneur principal hier soir après l'exclusion de Roberto Martinez jeudi dernier contre le Pays de Galles (victoire 2-1), "Titi" a titularisé le joueur de 31 ans avant de le sortir peu après l'heure de jeu, comme lors du premier match.

L'ancienne légende d'Arsenal s'est indirectement adressé au Real Madrid à travers cette déclaration « Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec Eden. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. On a besoin qu'il soit frais, qu'il ait des minutes dans les jambes donc on lui a donné des minutes ». Le message est passé !