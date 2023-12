OM : Gennaro Gattuso s’enflamme pour son nouveau duo de choc

Et si l’OM avait trouvé la bonne formule ? Face à un faible Olympique Lyonnais, Gennaro Gattuso a fait une croix sur la défense à quatre. Le 3-5-2 qu’il a aligné s’est avéré être un choix payant. Parmi les satisfactions de la soirée, outre la troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues, le duo que formait Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Le premier s’est offert un but et une passe décisive pour le second, qui lui a rendu la pareille en seconde période. Si jusqu’ici, les deux hommes n’avaient que trop peu joué ensemble,en plus de connaître des difficultés individuelles, mais ils ont prouvé qu’ils étaient en capacité de le faire.

«Cette mayonnaise a pris lors de ce match contre l’OL. Il faut dire que Pierre et moi travaillons à cela. C’était peut-être l’un de nos meilleurs moments. On a bien joué tous les deux. C’est le choix du coach et ça dépendra de la tactique qu’il voudra mettre en place», réagit le Portugais en conférence de presse, à deux jours d’aller à Lorient (20h45) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Et alors que cet été, il aurait pu y voir un signe de défiance de la part de la direction marseillaise, après ses six premiers mois compliqués, Vitinha adore l’apport du Gabonais dans son quotidien.

Gattuso : «ils s’entendent très bien entre eux»

«Je suis heureux depuis son arrivée, aussi avec tous les joueurs. Mais lui joue au même poste que moi et j’ai beaucoup à apprendre de lui, de pouvoir m’entrainer avec lui. On a des qualités différentes mais c’est vraiment un plaisir de jouer avec lui. J’espère qu’on va donner le même résultat que face à l’OL quand on rejouera ensemble.» Comme une forme d’invitation à son entraineur de faire confiance au duo. Gattuso lui-même reconnaît que le moment est venu de les aligner de manière régulière, quitte à changer de système de devoir sacrifier un élément.

La suspension (3 matchs) d’Iliman Ndiaye tomberait presque à pic. «On était très contents de leur performance l’autre soir. Ils s’entendent très bien entre eux, abonde le coach italien. On verra match après match mais c’est sur qu’ils ont été très bons ensemble. Aubameyang attaque la profondeur. Vitinha a d’autres qualités, athlétiques notamment. Il y a une vraie complicité entre les deux. Il y a d’autres options aussi. Ndiaye a souvent joué comme deuxième attaquant, il y a (Ismaïla) Sarr aussi mais c’est vrai que je suis très content de leur complémentarité.» L’occasion sans doute de lancer enfin la machine l’extérieur.