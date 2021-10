Italie-Espagne : Leonardo Bonucci s’excuse après son carton rouge

L’Italie s’est inclinée pour la première fois depuis 37 rencontres mercredi soir face à l’Espagne, en demi-finale de la Ligue des Nations. La Roja s’est imposée grâce à un doublé de Ferran Torres (17e, 45e+2). La Nazionale a réduit l’écart au score en fin de match par l’intermédiaire de Lorenzo Pellegrini (83e), trop tard pour réussir à égaliser.

L’Espagne a été bien aidée par Leonardo Bonucci. Le défenseur de la Juventus a été expulsé à la 41e minute après avoir reçu un deuxième carton jaune pour un coup de coude sur Sergio Busquets. Il avait été averti environ 10 minutes plus tôt pour contestation. Sur Instagram, Bonucci a tenu à présenter ses excuses aux supporters italien : « je suis plus en colère que vous, et d'abord contre moi-même », a-t-il déclaré. « Je suis désolé et vous demande pardon. Mais cette Italie va se relever et sera plus forte que jamais ! »