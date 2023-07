Manchester United active une séduisante piste low-cost pour son attaque

La suite après cette publicité

Tout proche de s’offrir un nouveau gardien avec André Onana, Manchester United va boucler l’un des dossiers chauds de son mercato. Néanmoins, cela ne sera pas terminé pour la formation d’Erik ten Hag qui a placé le recrutement d’un buteur parmi ses priorités. Avec seulement 58 buts inscrits l’an dernier en Premier League soit la septième attaque à égalité avec Brentford, Manchester United a fait preuve d’un sacré manque d’efficacité et de réalisme. Un défaut qui était à corriger avec l’achat d’un numéro neuf.

Wout Weghorst non conservé après son prêt, les Mancuniens se sont positionnés sur plusieurs dossiers comme Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Tottenham) ou Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Néanmoins les prix élevés de ces joueurs et la forte concurrence ont obligé le club anglais à revoir ses plans. Ainsi, Manchester United s’est révélé sur une piste d’avenir avec le Danois Rasmus Højlund. Âgé de 20 ans, le buteur de l’Atalanta est néanmoins loin d’être abordable puisque son club réclame environ 80 millions de livres sterling soit plus de 93 millions d’euros. Un chiffre jugé trop élevé pour l’écurie anglaise.

Quasiment la moitié du coût de Rasmus Højlund

Comme souvent, la philosophie de jeu d’Erik ten Hag est au centre de tout et le technicien néerlandais pourrait se tourner sur un ancien de ses protégés selon le Manchester Evening News. Avec ce budget limité, la piste Rasmus Højlund n’est pas abandonnée, mais prend du plomb dans l’aile. Alors les Mancuniens pourraient se pencher sur Mohammed Kudus (22 ans), un joueur suivi depuis une longue période. Polyvalent, le Ghanéen qui a évolué entre 2020 et 2022 avec Erik ten Hag à l’Ajax Amsterdam dispose d’un profil différent. Pas vraiment un pur buteur, il est plutôt un milieu offensif capable également de jouer relayeur, ailier droit et donc buteur. La saison dernière, il a alterné les postes pour un bilan plutôt solide (18 buts et 7 offrandes en 42 matches). Surtout, il a marqué 4 buts en 6 matches de Ligue des Champions en évoluant dans un rôle de buteur.

Des caractéristiques intéressantes pour Manchester United qui peut aussi être rassuré sur la complexité du dossier. Contrairement à Rasmus Højlund, Mohammed Kudus n’est pas un élément bloqué par son club qui réclame environ 40 millions de livres sterling soit environ 46,5M€. Un chiffre bien plus abordable pour Manchester United. Si Brighton a été lié avec le joueur sous contrat avec les Godenzonen jusqu’en juin 2025, ce dernier n’a pas encore débarqué chez les Seagulls. Interrogée à la fin du mois de mai par De Telegraaf, son agente, Jennifer Mendelewitsch, a confirmé la volonté de Mohammed Kudus de découvrir de nouvelles choses : «je pense qu’il est préférable pour l’Ajax et Mohammed qu’il effectue un transfert maintenant. C’est le bon moment. Ce que je peux dire, c’est qu’après la Coupe du Monde et cette saison, il y a beaucoup d’intérêt pour Kudus.»