Ballon d’Or : le vote de Zinedine Zidane au trophée Kopa

Depuis le lancement du Trophée Kopa, France Football a décidé d’attribuer cette distinction sur un autre système de votes. Ce ne sont pas les journalistes qui choisissent le vainqueur (comme c’est le cas pour le Ballon d’Or ou le trophée Yachine) mais bien les anciens lauréats du Ballon d’Or. Par conséquent, ce sont eux qui ont élu Jude Bellingham vainqueur cette année.

La suite après cette publicité

Dans son édition du jour, France Football dévoile le détail des votes. On retrouve évidemment Lionel Messi, Karim Benzema, Jean-Pierre Papin ou encore Ronaldo Nazario dans cette liste (pour ne citer qu’eux). Mais on retrouve également… Zinedine Zidane dans cette liste. L’ancien coach du Real Madrid a décidé de placer en numéro 1 Bellingham devant Pedri et le Français Camavinga. Comme Benzema et d’autres, de manière étonnante, il n’a pas placé Jamal Musiala, auteur d’une saison XXL avec le Bayern Munich, dans son top3. L’Allemand a terminé 2e au classement final.