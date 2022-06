Real : Eduardo Camavinga évoque le trio Casemiro-Kroos-Modric

Invité ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, est revenu sur sa première saison dans la capitale espagnole. Le Français de 19 ans a notamment évoqué son adaptation dans l’effectif du Real et la concurrence dans le milieu de terrain madrilène avec le trio Casemiro-Kroos-Modric, trois joueurs auprès desquelles l’ancien Rennais apprend énormément.

La suite après cette publicité

« Ce sont tous les trois des bons mecs. Moi, je peux jouer à n’importe quel poste au milieu de terrain, donc j’essaye d’apprendre d’un peu tout le monde. Quand je jouais N°6, il y avait parfois Casemiro qui venait me parler. Quand je jouais N°8, c’était Kroos ou Modric. On a une bonne relation », a expliqué l’international tricolore qui a disputé 40 matches avec le Real cette saison, inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives.