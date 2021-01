L'OM cible également Patrick Cutrone !

Toutes les voix à l’Olympique de Marseille l’affirment haut et fort. Le club phocéen va tenter de se renforcer durant ce mercato hivernal. Un budget coloris entre 8 M€ et 10 M€ aurait été validé par Frank McCourt pour espérer enrôler un attaquant et un défenseur.

Concernant la piste offensive, plusieurs noms ont déjà fuité. Deux surtout : le Montpelliérain Gaëtan Laborde et le Napolitain Arkadiusz Milik. Sauf que ces deux joueurs semblent aujourd’hui inaccessibles. La raison ? Un prix de départ fixé à au moins 15 M€.

L'OM pour relancer Cutrone ?

Un montant bien trop élevé pour un OM ne pouvant se permettre des folies. Et d’après le média italien Sky Sport, une nouvelle piste existe. Et il s’agit d’un autre joueur évoluant à la Fiorentina. Après avoir exprimé son intérêt pour le latéral Pol Lirola et l’attaquant Christian Kouamé, l’OM en pincerait pour Patrick Cutrone.

Agé de 23 ans, le Transalpin, également courtisé par Parme, est en situation d’échec. Prêté à la Viola par Wolverhampton, le natif de Côme n’a inscrit que 4 buts en Serie A depuis la saison dernière (30 matches). Relancer un joueur au ralenti ? Une solution qui ne devrait pas coûter très cher.