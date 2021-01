L'OM travaille sur deux pistes à la Fiorentina !

Un latéral droit et un attaquant. Voilà clairement quels sont les objectifs de renforts de l'Olympique de Marseille sur ce mercato hivernal. Le tout avec des moyens financiers proches de 0 si aucune vente n'était réalisée. On souhaite donc déjà bonne chance au "head of football" qu'est Pablo Longoria. L'ancien directeur sportif de Valence a le mérite d'avoir des idées. Deux d'entre elles le mènent en Italie, plus précisément du côté de la Fiorentina.

La suite après cette publicité

En effet, hier soir, Sky Sport Italia a affirmé que l'OM avait formulé une demande de prêt avec option d'achat à la Viola pour son latéral droit Pol Lirola. Cet international Espoirs espagnol a vite quitté la Liga, recruté très jeune par la Juventus, qui ne l'a finalement pas utilisé et l'a prêté puis vendu à Sassuolo. C'est avec les Neroverdi qu'il s'est révélé, titulaire indiscutable côté droit. Prêté à la Fiorentina qui l'a définitivement acheté contre 11 M€ en septembre dernier, le joueur de 23 ans n'a pas confirmé cette saison.

Pol Lirola et aussi Kouamé ?

Pol Lirola n'a ainsi démarré que 4 matches de Serie A, l'entraîneur Cesare Prandelli lui préférant régulièrement l'expérimenté Martin Caceres. D'un point de vue sportif, un deal semble donc jouable pour l'OM qui cherche désespérément un renfort pour son côté droit, où Hiroki Sakai a montré ses limites. Et quitte à regarder du côté de la Fiorentina, l'OM se serait également renseigné au sujet de Christian Kouamé, l'attaquant ivoirien de 23 ans, selon les informations de L'Équipe.

Ce dernier est utilisé en joker de luxe, avec 5 titularisations et 9 entrées en jeu cette saison en Serie A. Il n'a inscrit qu'un but, le 26 septembre dernier, lors d'un match fou perdu face à l'Inter (4-3). Il ne s'agit pas là de la piste prioritaire, puisque, comme nous vous le relayons depuis plusieurs jours maintenant, l'OM tente sa chance dans le dossier Milik notamment. De plus, Kouamé est désiré par le Torino, qui aurait formulé une proposition de prêt avec obligation d'achat à 16 M€.