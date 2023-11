L’AS Monaco est en pleine décadence !

Trêve internationale passée, la Ligue 1 reprenait ses droits, vendredi soir, au Parc des Princes avec une affiche aux saveurs de Ligue des Champions. En tête du championnat et à quelques heures d’accueillir Newcastle pour un choc décisif sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain se devait de faire le plein de confiance face à l’AS Monaco, troisième. C’est désormais chose faite. Privé de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, blessés avec leur sélection respective, le club de la capitale s’est offert un véritable récital offensif (5-2) pour conforter son fauteuil de leader. Portés par une attaque 5 étoiles et un Fabián Ruiz étincelant, les Parisiens n’ont finalement laissé aucune chance aux hommes d’Adi Hütter. Désormais relégués à six longueurs des champions de France en titre et sous la pression de Lille et Reims, les Monégasques confirment, quant à eux, leur très mauvaise passe.

Alors, certes, tout n’est pas à jeter dans la prestation réalisée par les Asémistes en terres parisiennes. Loin s’en faut. À l’image du très impactant Denis Zakaria dans l’entrejeu, l’AS Monaco reste bel et bien l’un des cadors de ce championnat et présente de nombreux arguments dans la course au titre. Deuxième meilleure attaque de L1 avec 27 réalisations, le club de la Principauté a d’ailleurs une nouvelle fois prouvé tout son talent offensif en trouvant le chemin des filets à deux reprises. Bien aidés par Gianluigi Donnarumma sur le but égalisateur, les Monégasques et Vanderson auraient même pu ouvrir le score dans ce choc si Folarin Balogun n’avait pas été signalé en position de hors-jeu (14e). Oui mais voilà, l’ASM reste friable défensivement et la gifle reçue au Parc des Princes ne fera que renforcer ce terrible constat. Pire encore, en voulant retrouver une assise défensive efficiente, Adi Hütter a également, à son insu, fragilisé l’épanouissement offensif de ses hommes d’attaque.

La défense monégasque n’y arrive pas !

Dès lors, s’il semblait évident que le club du Rocher ne savait plus trop sur quel pied danser après le triste nul (0-0) concédé face au HAC, la déroute face au PSG a finalement propulsé les coéquipiers de Wissam Ben Yedder dans une valse aussi redoutée que douloureuse. Trahi par des erreurs individuelles, à l’image de la faute de main de Philipp Köhn sur l’ouverture du score ou de l’intervention coupable de Soungoutou Magassa sur un ballon anodin menant au penalty transformé par Kylian Mbappé, Monaco brille, désormais, par sa fragilité défensive. «Sur les 7 buts il y a 4 erreurs. Nous avons fait 4 erreurs. Pour moi c’est quasiment 4 buts contre son camp et ça a facilité la tâche du PSG. C’est beaucoup trop à ce niveau, par moment on était à la hauteur du PSG, mais ils ont été beaucoup plus efficaces. C’est une défaite difficile à encaisser. On ne peut pas faire autant d’erreurs à ce niveau», regrettait, à ce titre, le technicien monégasque en conférence de presse.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 30 13 23 9 3 1 34 11 3 Monaco 24 13 8 7 3 3 27 19

Amer face à tant d’approximations et en attendant le retour de Mohammed Salisu, le coach autrichien de l’ASM souhaitait, malgré tout, conserver un discours positif vis-à-vis de son groupe. «Ce n’était pas évident dans la préparation. On voulait faire une grosse performance ce soir, je n’ai pas vu une grande différence entre les deux équipes. Je n’ai pas vu une grande différence entre les deux, le score est dur. On a joué avec des joueurs plus offensifs à 2-1, on a pris des risques. Et on prend deux buts supplémentaires. Mais bravo à mon équipe qui n’a jamais abandonné». Pourtant, cet optimisme ne cache pas une réalité. Après 13 journées, l’AS Monaco a d’ores et déjà encaissé 19 buts, soit la troisième pire défense du championnat derrière Lorient (21) et Nantes (23). Un bilan plus que jamais inquiétant pour une formation censée jouer les premiers rôles sur le long terme.

Présent en zone mixte, Folarin Balogun ne cachait d’ailleurs pas sa déception après ce nouvel échec de taille. «On savait que ça allait être difficile, mais c’est comme ça, il faudra se concentrer pour la suite. Il faut revoir ce match, afin de voir ce que l’on peut améliorer. On a fait quelques erreurs et c’est pour cela que ça se termine comme ça pour nous», analysait l’attaquant américain de 22 ans. Dépassés par la vivacité et la justesse technique du club de la capitale, Soungoutou Magassa, Guillermo Maripan, Wilfried Singo et plus globalement toute la défense asémiste devront donc rapidement trouver les clés pour créer cette assise défensive tant souhaitée. Conserver cette fraîcheur offensive tout en protégeant mieux ses arrières, voilà en effet la mission qui attend l’AS Monaco dans les semaines à venir (Montpellier, Rennes, Lyon, Toulouse, Reims et Marseille). Une équation qui semble cependant, jusqu’à présent, bien difficile à résoudre…