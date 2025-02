La Fiorentina donne des nouvelles de Moise Kean

Grosse frayeur pour Moise Kean. Dimanche après-midi, lors du déplacement de la Fiorentina sur la pelouse de l’Hellas Vérone, l’ancien attaquant du PSG a en effet subi un choc à la tête avant de retourner sur le terrain mais de finalement s’effondrer quelques temps plus tard. Les soigneurs ont immédiatement pris en charge l’Italien de 24 ans, qui a quitté la pelouse sur une civière et avec une minerve autour du cou. De quoi inquiéter toute l’Italie, qui plus est après le malaise d’Edoardo Bove, en décembre dernier.

ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi. pic.twitter.com/XTeLcHHbC1 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 24, 2025

Ce lundi, la Fiorentina a finalement communiqué au sujet de son buteur et les nouvelles sont rassurantes. «L’ACF Fiorentina annonce que Moise Kean est sorti de l’hôpital de Vérone dans la nuit et est rentré à Florence. Tous les tests cliniques et diagnostiques effectués étaient négatifs», précise ainsi la Viola. De quoi rassurer tout le monde…