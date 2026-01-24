Menu Rechercher
PL : City domine les Wolves, Tottenham accroché

Par Hanif Ben Berkane
terminé - 16:00 Burnley 2 Tottenham 2
terminé - 16:00 Fulham 2 Brighton 1
terminé - 16:00 Man City 2 Wolverhampton 0

Suite de la 23e journée de Premier League ce samedi. Manchester City, sous pression deux matches sans victoire, devait impérativement prendre les 3 points. Pour le match face aux Wolves, Pep Guardiola se passait d’Erling Haaland, sur le banc et laissé au repos. City s’est finalement imposé 2-0 grâce à des réalisations de Antoine Semenyo et Omar Marmoush.

Du côté de Tottenham, les hommes de Frank ont été accrochés 2-2 dans la rencontre malgré l’ouverture du score de Micky van de Ven. Burnley, avant-dernier du championnat, pensait tenir une victoire face aux Spurs jusqu’aux derniers instants. Enfin, Fulham s’est imposé face à Brighton (2-1) grâce notamment à Samuel Chukwueze.

