PL : City domine les Wolves, Tottenham accroché

Suite de la 23e journée de Premier League ce samedi. Manchester City, sous pression deux matches sans victoire, devait impérativement prendre les 3 points. Pour le match face aux Wolves, Pep Guardiola se passait d’Erling Haaland, sur le banc et laissé au repos. City s’est finalement imposé 2-0 grâce à des réalisations de Antoine Semenyo et Omar Marmoush.

Du côté de Tottenham, les hommes de Frank ont été accrochés 2-2 dans la rencontre malgré l’ouverture du score de Micky van de Ven. Burnley, avant-dernier du championnat, pensait tenir une victoire face aux Spurs jusqu’aux derniers instants. Enfin, Fulham s’est imposé face à Brighton (2-1) grâce notamment à Samuel Chukwueze.