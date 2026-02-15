OL : Endrick élu meilleur joueur du mois en Ligue 1

La lutte entre l’OL et l’OM ne se limite pas au podium de Ligue 1. Elle s’est également jouée pour les Trophées UNFP du Joueur du Mois pour décembre et janvier. Aux côtés du Brésilien figuraient l’Anglais Mason Greenwood (OM) et son coéquipier Pavel Šulc (OL). Une opposition directe entre Lyon et Marseille… qui a finalement tourné à l’avantage de la recrue hivernale des Gones.

La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver, Endrick a déjà marqué les esprits dès ses premières minutes en Ligue 1. Auteur de son premier triplé en carrière sous les couleurs lyonnaises, le Brésilien a été logiquement récompensé en remportant un premier Trophée UNFP du Joueur du Mois, avec 52% des voix (contre 32% pour Greenwood et 16% pour Sulc). Des débuts rêvés en rouge et bleu pour Endrick, qui succède ainsi à Florian Thauvin.