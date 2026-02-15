Menu Rechercher
OL : Endrick élu meilleur joueur du mois en Ligue 1

Par Samuel Zemour
Endrick, encore buteur avec l'OL @Maxppp

La lutte entre l’OL et l’OM ne se limite pas au podium de Ligue 1. Elle s’est également jouée pour les Trophées UNFP du Joueur du Mois pour décembre et janvier. Aux côtés du Brésilien figuraient l’Anglais Mason Greenwood (OM) et son coéquipier Pavel Šulc (OL). Une opposition directe entre Lyon et Marseille… qui a finalement tourné à l’avantage de la recrue hivernale des Gones.

UNFP
Premières minutes en @Ligue1. Premier triplé en carrière. Premier Trophée UNFP du Joueur du Mois !

@Endrick a réussi à merveille ses débuts sous les couleurs de l’@OL 🔴🔵

Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆

Félicitations Endrick ! 🙌

#TropheesUNFP
Arrivé cet hiver, Endrick a déjà marqué les esprits dès ses premières minutes en Ligue 1. Auteur de son premier triplé en carrière sous les couleurs lyonnaises, le Brésilien a été logiquement récompensé en remportant un premier Trophée UNFP du Joueur du Mois, avec 52% des voix (contre 32% pour Greenwood et 16% pour Sulc). Des débuts rêvés en rouge et bleu pour Endrick, qui succède ainsi à Florian Thauvin.

