CdM 2026 : le cri d’alerte de Sepp Blatter sur les Etats-Unis

Sepp Blatter a relancé le débat autour de la Coupe du Monde 2026 en appelant directement les supporters à éviter les États-Unis. Dans un message publié lundi sur le réseau social X, l’ancien président de la FIFA (1998-2015) s’est dit favorable à un boycott populaire du Mondial, organisé du 11 juin au 19 juillet prochains. « Pour les supporters, un seul conseil : évitez les États-Unis ! Je pense que Mark Pieth a raison de questionner cette Coupe du monde », a-t-il écrit, exprimant ses inquiétudes quant au climat sécuritaire et politique du pays hôte principal.

Sepp Blatter s’appuie sur les propos de l’avocat suisse anticorruption Mark Pieth, interrogé par le Tagesanzeiger, qui dénonce la situation intérieure américaine. « Ce à quoi nous assistons sur le plan intérieur avec la marginalisation des opposants politiques, les abus des services d’immigration, n’incite guère les supporters à s’y rendre », a estimé Pieth. Une prise de position supplémentaire qui vient alimenter une polémique déjà vive autour d’un Mondial 2026 de plus en plus bousculé par les tensions politiques liées à la présidence de Donald Trump.