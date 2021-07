Inter Milan : Arturo Vidal affiche ses ambitions

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille notamment, Arturo Vidal (34 ans) a tenu à clarifier son avenir et à réaffirmer ses ambitions avec l’Inter Milan. En fin de contrat l'année prochaine, le milieu de terrain chilien, qui a participé à la dernière Copa America, veut « un autre Scudetto et aller jusqu’au bout de la Ligue des champions », rapporte Sky Sport Italia.

« J'ai vraiment envie de revenir sur le terrain, l'année dernière ça ne s'est pas très bien passé. J'ai manqué les derniers mois à cause d'une blessure, je veux être à 100 % et faire savoir au monde entier qui est Vidal. J'ai parlé à tout le monde, nous avons une bonne relation et ils me font confiance. Cette année doit être meilleure avec le Vidal que tout le monde connaît », a-t-il ajouté.