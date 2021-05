Arturo Vidal répond à la rumeur OM

La suite après cette publicité

La tournée médiatique. Auréolé de son titre de champion d'Italie avec l'Inter, Arturo Vidal (33 ans) a été salué comme il se doit au Chili. Et lors de ses nombreuses interventions avec les médias locaux, ESPN et TNT Sports notamment, le milieu de terrain a évoqué la question de son avenir alors que son contrat expire en juin 2022. Le King a notamment évoqué l'intérêt de Jorge Sampaoli et l'Olympique de Marseille. «Sampaoli est une personne que j'aime beaucoup dans le milieu du footbal. C'est un entraîneur qui m’a beaucoup fait grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct, il te dit les choses en face. Il m’a permis de continuer à progresser. Tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie. On parle dès qu’on le peut. On a une bonne relation», a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.

«Parler de ça (l'intérêt de l’OM), c’est difficile. Je respecte beaucoup l’Inter, je respecte ce qu’il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose en ce moment. Je me concentre sur l’Inter, pour bien revenir et être à fond sur la sélection», a-t-il lâché, ne refermant pas totalement la porte là où elle semblait close à double tour. «Il faut laisser passer un peu de temps, aller en sélection et, après les vacances, commencer à envisager l'avenir. En ce moment, il est difficile de penser à une autre équipe», a-t-il conclu, loin d'être pressé donc. Toujours est-il que l'OM de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria a besoin de certitudes après une saison des plus éprouvantes. Hasard ou coïncidence, le nom d'Arturo Vidal circule également du côté de Flamengo pour éventuellement remplacer Gerson (23 ans), annoncé à... l'OM.