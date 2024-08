Serie A : l’AC Milan arrache difficilement le nul face à la Lazio, Romelu Lukaku sauve déjà le Napoli contre Parme

Suite de la 3ème journée de Serie A ce samedi soir avec deux affiches dorées. En proie aux doutes, l’AC Milan de Paulo Fonseca se rendait dans la capitale italienne pour défier la Lazio Rome, sur la pelouse du stade Olimpico. L’entraîneur portugais avait fait deux choix très forts en laissant sur le banc Théo Hernandez et Rafael Leão. Des décisions payantes dès le début de la rencontre puisque la recrue estivale Strahinja Pavlović a ouvert le score pour les Rossoneri (8e). Mais la seconde période a été synonyme de désastre pour le club lombard. En effet, Valentín Castellanos a d’abord réduit le score (62e), avant que son coéquipier Boulaye Dia double la mise pour prendre l’avantage (66e). Entré en jeu, Rafael Leão a sauvé les siens pour égaliser sur une passe décisive de la recrue Tammy Abraham (72e). Avec cette dernière réalisation, l’AC Milan a pu accrocher un point (2-2) et ainsi éviter un nouveau drame après le nul arraché difficilement contre le Torino et la défaite contre Parme.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lazio 4 3 1 1 1 1 6 5 14 Milan 2 3 -1 0 2 1 5 6

Dans une autre rencontre, le Napoli d’Antonio Conte, qui a enregistré les arrivées de Scott McTominay, Billy Gilmour, David Neres et Romelu Lukaku dans les derniers instants du mercato d’été, accueillait en son antre du stade Diego Armando Maradonna, le promu de Parme. L’attaquant belge et l’ailier brésilien débutaient sur le banc, mais sont entrés en jeu par la suite. C’est le Français Ange-Yoan Bonny qui a ouvert le score pour les locaux (19e) sur pénalty. Avec plus de 20 frappes tentées, les troupes de Conte, en difficultés sur ce début de saison avec une lourde défaite en ouverture, peinaient à trouver la faille malgré l’expulsion du gardien Zion Suzuki (75e), ce qui a poussé le défenseur Enrico Del Prato à terminer la rencontre dans les cages ! En effet, Fabio Pecchia n’avait plus de changements à sa disposition. Dans les derniers instants, Romelu Lukaku a sauvé le Napoli en égalisant (90e+3) avant que Frank Zambo Anguissa offre la victoire (90e+6). Plus de peur que de mal pour les Partenopei qui ont empoché une précieuse victoire (2-1).