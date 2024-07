Pierre-Emerick Aubameyang annonce son départ de l’OM

C’est une tendance qui avait pris de l’ampleur ces derniers jours, et qui est s’est confirmée. Comme évoqué en exclusivité dans nos colonnes lundi, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de quitter l’OM un an après son arrivée seulement. Après une saison à 27 buts et 11 passes décisives en 47 rencontres TCC, l’ancien d’Arsenal, du Barça et de Chelsea, entre autres, a décidé de s’envoler vers une nouvelle destination.

Sur son compte Instagram, il a officialisé d’abord son départ. «MERCI MARSEILLE 💙🤍 ! J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM💫 Je ne vous oublierai jamais », peut-on notamment lire.

Il va rejoindre l’Arabie saoudite

Le futur club de l’international gabonais se nomme bien Al-Qadsiah. Comme nous vous le révélions, tout est acté pour le départ du buteur de 35 ans vers l’écurie saoudienne. Même si la direction phocéenne a tout tenté pour le retenir, allant jusqu’à proposer de meilleurs émoluments à son attaquant vedette, l’offre de l’équipe du pays arabe était difficilement refusable pour le principal concerné. Sous contrat à Marseille jusqu’en 2026, Aubameyang était déjà dans le viseur saoudien depuis un moment déjà, avec Al-Shabab comme principal prétendant.

Mais c’est bien Al-Qadsiah qui a réussi à doubler tout le monde dans ce dossier. Fraîchement promue en première division, l’écurie de la ville de Khobar nourrit d’énormes ambitions. Elle vient par exemple de recruter Nacho Fernandez, le défenseur central du Real Madrid et de la sélection espagnole, ainsi que Koen Casteels, qui a défendu les cages de la Belgique à l’Euro. Pour l’anecdote, c’est un ancien Marseillais, Michel Gonzalez, qui en est l’entraîneur. Dans cette opération, l’OM sera libéré d’un gros salaire. Les émoluments que percevra l’attaquant en Arabie saoudite seront sans surprise monstrueux.