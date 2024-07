OM : c’est quasi bouclé pour Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadisiyah !

Si Pierre-Emerick Aubameyang a repris le chemin de l’entraînement ces derniers jours au Centre Robert-Louis Dreyfus, l’attaquant marseillais, auteur de 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues en 2023-24, ne devrait bientôt plus porter les couleurs ciel et blanc. Malgré la volonté du tandem Benatia-Longoria de le voir rester sur la Canebière, ce dernier va, sauf improbable retournement de dernière minute, quitter Marseille pour un transfert sec et une indemnité de transfert dont le montant n’a pas filtré. Roberto De Zerbi avait lui aussi tenté de retenir l’attaquant gabonais à plusieurs reprises mais en vain. PEA avait déjà acté sa décision de quitter l’OM.

La destination est toute trouvée : l’Arabie Saoudite, un pays qui tente de l’attirer depuis 4 saisons, en vain. Cette fois-ci c’est sans doute la bonne puisque si la formation d’Al-Shabab a longtemps espéré faire venir l’ancien joueur du Barça, c’est bel et bien Al-Qadisiyah qui est sur le point de rafler la mise. En quête d’un buteur pour la saison à venir, la formation saoudienne s’est d’abord penchée sur le profil de l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri. Mais le dossier lié à l’international marocain s’est avéré plus que compliqué que prévu et la formation saoudienne, championne de deuxième division, s’est donc rabattue sur le Gabonais.

Un accord total espéré dans les prochaines heures

Des discussions entamées il y a quelques jours maintenant entre l’agent du joueur (qui était présent la semaine dernière au centre d’entrainement marseillais), l’OM et le club saoudien ne sont aujourd’hui pas loin de déboucher sur un accord qui pourrait même intervenir ces prochaines heures. L’OM, qui avait déjà anticipé le possible départ de son meilleur buteur, a déjà des pistes solides pour le remplacer. Quant au joueur, il voit de son côté une belle occasion de poursuivre sa carrière dans un championnat où de nombreux grands joueurs d’expérience évoluent. Et Aubameyang ne va pas dans n’importe quelle formation.

Al-Qadisiyah est le nouveau géant saoudien promis à dynamiter le mercato estival en Europe sous l’impulsion d’Aramco, géant mondial de l’énergie qui rêve de faire du club saoudien le club le plus riche et plus ambitieux du monde. Si ces derniers rêvaient de Nabil Fekir, de José Mourinho, de Virgil van Dijk et de Kevin De Bruyne, ils vont quoiqu’il arrive frapper un grand coup en bouclant l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Reste désormais à toutes les parties à tomber enfin d’accord. Ce n’est donc plus qu’une question de temps…