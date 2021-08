L'OL dévoile son nouveau maillot third

Terminée l'ère Rudi Garcia, place au règne de Peter Bosz sur le banc de l'Olympique Lyonnais à partir de cette nouvelle saison 2021-2022. Après un exercice frustrant au bout duquel les Gones ont échoué à accrocher le top 3 et donc le wagon pour la Ligue des Champions, Moussa Dembélé, Lucas Paqueta ou encore Xherdan Shaqiri espèrent cette année redorer le blason de l'OL, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue Europa.

Pour cela, adidas vient de présenter ce dimanche le nouveau troisième maillot que vont arborer les pensionnaires du Groupama Stadium pour cette nouvelle saison. Le club rhodanien a travaillé main dans la main avec son équipementier depuis l'exercice 2010-2011 pour sortir une tunique third commune pour les équipes féminine et masculine de l’OL, qui sera également la tenue extérieure pour LDLC ASVEL Féminin et LDLC ASVEL (basket). «Aucun autre maillot n’a été partagé par plusieurs clubs aux disciplines différentes sur l’ensemble des effectifs féminins comme masculins», précise le communiqué publié par adidas pour l'occasion.

Un design «streetwear» pour un maillot historique

Ce nouveau kit third mêle un noir servant de couleur principale à un blanc grisé s'inspirant des codes du streetwear et du basket américain. «Cette réalisation incarne avant tout un message d’unité, de fierté et rassemble les communautés de fans et supporters historiques des clubs. Le design streetwear de ce maillot aux couleurs noire et blanche, symbolise cet engagement», peut-on aussi lire dans le communiqué de la marque aux trois bandes.

Des formes rappelant par moment des tâches d'encre blanches viennent s'associer au noir dominant de ce maillot third de l'Olympique Lyonnais pour symboliser tout cela. L'écusson du club présidé par Jean-Michel Aulas apparaît lui aussi dans ce blanc cassé, tout comme le logo d'adidas et le sponsor maillot principal des Gones, la compagnie Fly Emirates (via son message Emirates Fly Better visible sur le maillot).

Arboré pour la première fois en Ligue Europa

«adidas propose ainsi aux fans un maillot riche en histoire, célébrant les exploits communs de ces clubs phares de la métropole de Lyon qui évoluent à Décines-Charpieu et Villeurbanne», ajoute également le communiqué de la célèbre marque allemande désormais bien connue des fans lyonnais.

Si les supporters de l'OL connaissaient déjà le maillot domicile et celui extérieur pour cette année 2021-2022, ils sont désormais fixés sur le troisième maillot que devraient porter pour la première fois les joueurs de Peter Bosz lors de leur prochain match de Ligue Europa, le 16 septembre prochain sur la pelouse des Glasgow Rangers de Steven Gerrard.

