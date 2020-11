LOSC : Renato Sanches se sent meilleur qu'avant le Bayern Munich

Arrivé en grande pompe au LOSC il y a bientôt un an et demi (contre 20 M€ environ), Renato Sanches (23 ans) a mis du temps avant de se faire au jeu des Dogues. Alternant entre le chaud et le froid, le milieu de terrain a fini par s'adapter, devenant un titulaire indiscutable dans le onze de Christophe Galtier. Avant d'affronter l'OL ce soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (à suivre en live sur FM), le champion d'Europe 2016 explique à La Voix du Nord qu'il se sent bien meilleur qu'avant, c'est à dire lorsqu'il a signé en faveur du Bayern Munich à l'été 2016.

« Sincèrement je me sens meilleur qu’il y a quelques années quand j’ai signé pour le Bayern. Tout simplement parce que je joue plus, et quand je joue plus, j’ai plus de confiance en moi. C’est vraiment ce qui a changé depuis cette époque-là. Si les meilleurs clubs d’Europe vont s’intéresser à nouveau à moi ? Je ne sais pas (rires). Ce qui est sûr c’est que je me sens meilleur maintenant et que cela me rend heureux » confe le joueur aux 6 buts et une passe décisive (en 37 matchs toutes compétitions confondues avec Lille), qui devrait, s'il continue sur sa lancée, retrouver un grand club européen dans les années à venir.