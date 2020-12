Le nouveau tacle de José Mourinho à Jürgen Klopp fait les gros titres en Angleterre, Manchester United va proposer un contrat XXL à Marcus Rashford

La suite après cette publicité

Mourinho s'en prend encore à Klopp

En Angleterre, la passe d'armes en José Mourninho et Jürgen Klopp se poursuit. Alors que les deux entraîneurs se sont affrontés cette semaine en Premier League, où les Reds se sont imposés (2-1), le Portugais en a remis une couche ces dernières heures. En effet, l'entraîneur de Liverpool a reçu cette semaine le prix The Best du meilleur entraîneur de l'année par la Fifa. Un choix que conteste Mourinho comme le rapporte le Daily Express. «Le retour de la mauvaise foi du Mou», titre le quotidien. «Le coach de Totttenham ravive la querelle entres les deux entraîneurs stars de Premier League». Et la déclaration du Portugais fait grand bruit outre-Manche puisqu'elle s'affiche également en Une du Daily Mail : «Mourinho dit que son rival ne mérite pas le prix de meilleur entraîneur». C'est également le cas sur la couverture du Daily Star qui juge que c'est «le troisième tacle de la semaine de Mourinho à Klopp». Décidément, le Portugais aime s'en prendre à son homologue de Liverpool.

Manchester United veut gâter Marcus Rashford

D'ailleurs, le Daily Star rapporte également une information très importante car Manchester United souhaiterait prolonger Marcus Rashford. Et les Red Devils seraient prêts à casser leur tirelire pour proposer un contrat XXL à l'attaquant anglais. Et c'est près de 330 000 € qui devraient être proposes à l'International anglais. Le but de la manœuvre est d'offrir un contrat longue durée au Mancunien afin de repousser les éventuels prétendants à Rashford. En tout cas, les Red Devils veulent gâter leur joueur déjà lié avec les pensionnaires d'Old Trafford jusqu'en 2023.

Ronaldo a une revanche à prendre avec la Juve

En Italie, c'est «l'heure de la revanche pour Cristiano Ronaldo» ! C'est ce qu'affirme Tuttosport sur sa Une ce matin. Alors que le Portugais a raté le penalty de la victoire cette semaine, le quotidien transalpin estime que le quintuple ballon d'or doit réagir ce soir face à Parme. «CR7 est décidé à annuler la mauvaise prestation et le pénalty manqué contre l'Atalanta», écrit le journal. L'autre information qui fait les gros titres de l'autre côté des Alpes c'est la nouvelle blessure de Zlatan Ibrahimovic qui va être absent jusqu'en janvier prochain. Le Suédois fait la Une de La Gazzetta dello Sport qui estime que c'est «un sacré coup dur» pour l'AC Milan alors que des matches importants se profilent. Les Rossoneri devront trouver les ressources nécessaires sans leur leader d'attaque…