Trophée Véolia : l'Olympique Lyonnais tombe de haut face aux Rangers

Ce jeudi 16 juillet, l'Olympique Lyonnais était sur tous les fronts. En fin de matinée, les Rhodaniens ont présenté les nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2020-21. Puis en fin d'après-midi, le club présidé par Jean-Michel Aulas a organisé la première journée du Tournoi Véolia. Un tournoi permettant aux Gones de préparer les échéances à venir, que ce soit en Coupe de la Ligue (finale contre le PSG le 31 juillet) ou en Ligue des Champions (1/8e de finale retour contre la Juventus à Turin), puisque le championnat de France (saison 2019-20) a été stoppé définitivement en raison de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, les Olympiens ont affronté les Glasgow Rangers au Groupama Stadium. Comme il l'avait annoncé en conférence de presser hier, Rudi Garcia comptait faire tourner son effectif afin d'essayer d'offrir du temps de jeu à la plupart de ses hommes. Il débutait ainsi avec le onze suivant : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Andersen, Bard - Jean Lucas, Caqueret - Traoré, Reine-Adelaïde, Cherki - Toko Ekambi.

D'entrée, les Lyonnais monopolisaient le ballon, bien décidés à mettre du rythme et de l'intensité. Rapidement, Rayan Cherki se mettait en évidence dès la 2e minute. Bien servi en retrait par Bertrand Traoré, le jeune homme de 16 ans plaçait une frappe au niveau du point de pénalty. Mais McLaughin veillait sur sa ligne. Ce dernier était de nouveau sollicité à la 10e après un tir dans le petit filet de Karl Toko-Ekambi, plutôt bien en jambe. Le Camerounais malmenait de nouveau la défense écossais à la 16e, lui qui profitait d'un contre pour faire parler sa vitesse. Mais sa frappe était déviée en corner. Sérieux et disciplinés, les Gones embêtaient leurs adversaires avec un pressing agressif. Très peu inquiétés défensivement, les locaux craquaient finalement sur la première grosse occasion des Rangers. Après un gros travail côté droit, Kent prenait le dessus sur Cherki avant de centrer fort devant le but. Hagi suivait bien et pensait ouvrir le score. Mais le but était finalement un csc de Marcelo (0-1,20e).

L'OL craque face aux Rangers

Puis les Rangers doublaient la mise à la 25e, cette fois-ci grâce au redoutable Ianis Hagi (0-2). Moins flamboyant, l'OL perdait de plus en plus de ballons et voyait les visiteurs monter en puissance. Mais à la 33e, Cherki faisait parler sa technique pour se débarrasser d'un adversaire côté droit avant de trouver Andersen en retrait. Le Danois décalait Bard qui centrait fort dans la surface pour Jean Lucas, dont la tête passait au-dessus. Le ton se durcissait ensuite. Et à la 39e, les Ecossais étaient réduits à dix après l'expulsion de Kent, qui donnait une gifle à Marcelo venu chercher le ballon. Ce qui redonnait du peps à Lyon avant la pause, sous l'impulsion de Cherki et Toko-Ekambi, encore imprécis. L'OL était mené 2 à 0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Rudi Garcia procédait à quelques changements, notamment en défense. Ainsi, Denayer, Diomandé, Koné, Tete, Bruno Guimarães et Kadewere entraient en scène. En supériorité numérique, Lyon tentait de se procurer des occasions avec Bruno Guimarães (49e), Kadewere (56e) et Tete (60e).

Mais le club de Glasgow tenait bon et n'était pas loin de marquer de nouveau face à des Gones, particulièrement inquiétants derrière et malmenés dans l'entrejeu. Faisant parler sa vitesse côté gauche, Barker centrait en retrait pour McCrorie qui frappait. Mais le tir était détourné par un Lyonnais (61e). L'OL partait aussi à l'attaque et obtenait un bon coup franc suite à une faute à l'entrée de la surface. Traoré le tirait mais sa frappe du gauche passait à quelques centimètres des buts écossais (63e). A la 72e, Dembélé, Aouar et Memphis entraient en jeu et apportaient offensivement. Mais en contre, les Rangers étaient proches de marquer avec Jones, dont le tir filait à côté du cadre (75e). Et si Dembélé (82e), Aouar (85e) et Memphis (87e, frappe trop croisée) tentaient de trouver la faille, ils butaient et l'OL avec. Le score ne changeait pas et Lyon s'inclinait 2 à 0. Visiblement pas encore prêt, l'OL a encore du pain sur la planche à deux semaines d'affronter le PSG en Coupe de la Ligue et à trois d'aller défier la Juventus (7 août). Le temps presse...