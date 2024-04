Ligue des Champions : le vestiaire du FC Barcelone est anéanti

Le sommeil a dû être difficile à trouver cette nuit pour les joueurs du Barça. Quelques heures après leur élimination en quarts de finale de Ligue des Champions, la déception était encore dans les têtes, tout comme au réveil ce matin à en croire la presse catalane. Il faut dire que le scénario en a rajouté une couche. Après leur victoire à l’aller au Parc des Princes (3-2) et l’ouverture du score hier soir dès la 12e minute, les protégés de Xavi avaient pris deux buts d’avance sur l’ensemble de la confrontation.

Puis patatras, l’expulsion de Ronald Araujo à la demi-heure de jeu a tout changé. Réduits à dix, les Barcelonais ont logiquement subi la rencontre face à onze Parisiens révoltés. Dembélé a égalisé avant la pause puis Vitinha a donné l’avantage au PSG d’une belle frappe. Joao Cancelo concédait un penalty très évitable que Mbappé transformait, avant que ce dernier inscrive un doublé au bout du temps additionnel, synonyme de qualification et d’une nouvelle fessée (4-1, comme celle de 2021) infligée au Barça chez lui.

Le Barça y croyait

Le rêve de C1 s’est envolé. Preuve que cette élimination fait très mal, Xavi a complètement dégoupillé sur son banc à l’heure de jeu. Il a fini par être exclu, comme l’un de ses adjoints quelques minutes plus tard. D’après Sport, les regards étaient hagards dans le vestiaire après la rencontre, vidés de fatigue et surtout de déception. La Ligue des Champions était la seule manière de sauver cette saison et la qualification contre Naples avait donné beaucoup de confiance à un groupe qui s’était mis à croire en un possible succès final.

Pour le médial local, les Blaugranas ont affiché une trop grande confiance, sans parler d’être trop sûrs d’eux non plus, notamment après la victoire du match aller. Lorsqu’ils se sont présentés face à la presse, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong et Ilkay Gündogan ont affiché des mines déconfites, évoquant à demi-mot la fin de l’ère Xavi, un entraîneur qu’ils ont également un peu désavoué dans leurs déclarations d’après-match. Si pour le coach, l’arbitre a eu une trop grande influence sur le match, les trois joueurs ont en évoqué des erreurs individuelles et collectives.

C’est aussi la fin de l’ère Xavi

Même la réaction du milieu de terrain allemand, qui a critiqué la décision beaucoup trop risquée d’Araujo en position de dernier défenseur sur Barcola, a été bien reçue par un vestiaire conscient d’être passé à côté à certains moments de la rencontre. Avec cette élimination, c’est toute la fin de la saison qui s’annonce triste, sans grand objectif à définir si ce n’est aller chercher la 2e place en Liga pour disputer la Supercoupe d’Espagne. Un bien maigre lot de consolation, d’autant qu’en loupant la qualification hier, le Barça a aussi fait une croix sur la Coupe du monde des Clubs de l’an prochain…