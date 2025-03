France - Croatie : les compos sont tombées !

Les Bleus ont besoin d’un petit exploit au Stade de France ! Baladée par la Croatie lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations (0-2), l’équipe de France devra montrer un tout autre visage ce soir pour inverser la tendance et s’inviter dans le Final Four. Après une prestation collective décevante, et une prestation défensive coupable, Deschamps change quelques hommes pour espérer tout renverser.

Les Bleus alignent une défense Upamecano - Saliba, reléguant Konaté sur le banc. Hernandez protégera le flanc gauche, Koundé reste à droite. Barcola et Olise accompagneront Dembélé et Mbappé devant, tandis que Koné et Tchouaméni sont titulaires au milieu. Côté croate, seul Baturina perd sa place dans le 11, remplacé par Sucic derrière Budimir en pointe.

Ce match sera bien sûr à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Les compositions

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Koné, Tchouaméni - Olise, Dembélé, Barcola - Mbappé (cap.)

Croatie : Livakovic - Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol - Modric (cap.), Kovacic - Perisic, Sucic, Kramaric - Budimir