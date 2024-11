Real Madrid : la rumeur d’un retour de Sergio Ramos prend de l’ampleur

L’histoire entre le Real Madrid et Sergio Ramos pourrait ne pas être terminée. La Casa Blanca doit actuellement se contenter d’un secteur défensif assez réduit, notamment à cause de nombreuses blessures (Carvajal, Alaba, Joan Martinez et désormais Éder Militão…) et de l’échec du dossier Leny Yoro cet été. Face à cette situation, un journaliste d’El Chiringuito entrevoit la possibilité d’un retour de Sergio Ramos pour combler les manques.

À 38 ans, l’ancien capitaine merengue est actuellement sans club, après un passage pourtant loin d’être inintéressant du côté du FC Séville. Dans un Real Madrid sans repères et en manque criant de leader, un retour de l’ancienne idole au Santiago-Bernabéu n’est pas totalement dénuée de sens, même si l’ex-international espagnol (180 sélections, 23 buts) n’a plus ses jambes de 20 ans. D’ailleurs, depuis l’officialisation de la grave blessure d’Éder Militão cet après-midi, la rumeur continue de se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En Espagne, le nom de Ramos est devenu l’une des tendances de ces dernières heures.