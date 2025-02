Brest veut prolonger Eric Roy mais…

Que Brest poursuive sa route en Ligue des Champions ou non, Eric Roy a surpassé les attentes depuis qu’il a rallié le club breton en 2023. Sous contrat jusqu’en juin prochain, il n’a pas encore annoncé ses intentions. Contrairement à son président Denis Le Saint, qui a déclaré sa flamme à son coach, sur RMC.

« On a dit à Eric qu’on était très content qu’il soit avec nous. On l’avait choisi avec Greg (Lorenzi, le directeur sportif, ndlr) et il nous va bien, il le sait. Il nous donnera sa position, sa réponse, par rapport à ce que nous pouvons lui proposer à Brest. Il ne va pas non plus s’attendre à autre chose, il connait bien le club et sait l’aventure qu’il peut vivre avec nous. On ne pourra pas, certainement, être en concurrence avec des moyens qui ne sont pas les nôtres parce qu’on est obligés de tenir notre budget comme il se doit. Nous on a envie de continuer avec lui et j’espère que c’est partagé », a-t-il déclaré.