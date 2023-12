Luton Town : Tom Lockyer parle pour la première fois depuis son arrêt cardiaque

Le Vitality Stadium a retenu son souffle il y a deux semaines. Alors que Luton se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth, le capitaine des Hatters Tom Lockyer s’était écroulé en pleine rencontre. Un malaise cardiaque qui avait logiquement conduit l’arbitre à définitivement stopper le match. Si les nouvelles se voulaient rassurantes, le joueur n’avait jusqu’ici pas encore pris la parole. C’est désormais chose faite.

Sur ses réseaux sociaux, le défenseur de 29 ans a donné de ses nouvelles, indiquant par ailleurs qu’il souhaitait revenir sur les terrains. «Je voudrais juste dire que je vais très bien après l’arrêt cardiaque que j’ai subi à Bournemouth. C’est aussi grâce aux actions héroïques des joueurs, du personnel, des médecins et des ambulanciers. Je me sens reconnaissant que cela m’arrive entouré de ces héros. Ils m’ont sauvé la vie. Je ferai tout ce que je peux pour aider le Club. J’espère que tout le monde passe une très bonne année et mes meilleurs vœux pour 2024», a-t-il exprimé sur son compte Instagram.