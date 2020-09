Bayern - Schalke 04 : Leroy Sané titulaire

La Bundesliga est de retour ! Pour ce premier match de la saison 2020-2021, le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions et également de la Bundesliga il y a quelques semaines, accueille Schalke 04 dans son Allianz Arena, avec un peu de public. Et pour ce retour à la compétition, Hansi Flick mise sur un 4-2-3-1 avec un certain Leroy Sané sur le côté gauche.

Recruté cet été, l'ancien joueur de Manchester City va donc débuter cette rencontre du championnat d'Allemagne. De l'autre côté, David Wagner choisit le même schéma tactique avec Benjamin Stambouli ou encore Amine Harit dans le XI de départ.

Le XI de départ du Bayern Munich :

🔥 La compo du Bayern Munich pour la première journée de Bundesliga, contre Schalke : Leroy Sané est titulaire ! #FCBS04 pic.twitter.com/14CIpv8BW4 — Foot Mercato (@footmercato) September 18, 2020

La composition de Schalke 04 :