Nouvelle révélation inquiétante sur les médecins du Real Madrid

Deuxième du classement de Liga, à quatre points du FC Barcelone, et obligé de passer par la case Manchester City en huitième de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid va devoir relever de sacrés défis durant le money time de sa saison. Une mission qui s’annonce périlleuse. Sur le plan du jeu, les Merengues ne convainquent personne et si un sacre en Liga reste envisageable, peu de monde les voit remporter la 16e C1 de l’histoire du club. Madrid est mauvais en défense (à part Courtois), ne maîtrise rien au milieu et est devenu dépendant de Kylian Mbappé devant.

À cela s’ajoute le trop grand nombre de blessés avec lesquels doit composer Alvaro Arbeola. Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham, Eder Militão, Dani Ceballos, Raul Asencio et Eduardo Camavinga sont en effet tous indisponibles. Des pépins physiques qui ont été justifiés par la mauvaise qualité des pelouses du Bernabéu et du centre d’entraînement de Valdebebas. Sauf que pour certains cas, le staff médical madrilène est clairement pointé du doigt. Après l’annonce de la terrible blessure de Rodrygo (rupture du ligament croisé antérieur et rupture du ménisque externe de la jambe droite), certains se demandent toujours comment les médecins du Real Mafrid ont autorisé le Brésilien à rejouer contre Getafe pendant 30 minutes après l’action de sa blessure.

La confiance est rompue

Avant ça, c’est même l’intouchable Mbappé qui a été au cœur des débats. Indisponible pour soigner une blessure au genou contractée en décembre dernier, le capitaine de l’équipe de France aurait été mal géré par le staff médical merengue, ce qui aurait également amené le club à avoir des doutes sur son numéro 10. Qui dit vrai ? Personne ne le saura, mais L’Équipe nous apprend que les médecins de la Casa Blanca ne font pas vraiment l’unanimité chez les stars du club. Après avoir rappelé que Zinedine Zidane se plaignait souvent d’eux lors de ses passages sur le banc de touche merengue, le journal a recueilli des témoignages forts.

« Ça fait des années que les joueurs n’ont pas vraiment confiance dans les médecins du club. Leurs protocoles de soins ne sont pas forcément les plus judicieux, il y a souvent des rechutes et les délais de reprise s’allongent souvent. Ce n’est pas anodin si, depuis longtemps, la plupart sont suivis ailleurs ou font appel à des médecins extérieurs », a confié un proche du groupe merengue. Un constat qui s’est récemment vérifié puisque Mbappé et Bellingham sont partis respectivement à Paris et Londres pour consulter d’autres avis pour leur blessure. Madrid assure que tout a été fait sous le contrôle de l’équipe médicale, mais le mal est bel et bien là…