Real Madrid : le retour gagnant de Carlo Ancelotti !

«Le Real Madrid C. F. annonce que Carlo Ancelotti sera le nouvel entraîneur de la première équipe pour les trois prochaines saisons. Demain, la cérémonie de signature du protocole aura lieu avec le président Florentino Pérez au Real Madrid City. Plus tard, Carlo Ancelotti apparaîtra à 18h00 devant les médias lors d'une conférence de presse» voici comment le Real Madrid annonçait le grand retour de Carlo Ancelotti en juin dernier dans un communiqué. Une arrivée fortement commentée et très contestée. Si le premier passage de Carlo Ancelotti a été une réussite avec notamment la Decima (10e Ligue des Champions remportée par le club) et quatre autres trophées, le club n'avait pas remporté la Liga en deux ans et surtout le technicien italien n'était plus dans une bonne dynamique. Échouant (sans être catastrophique) au Bayern Munich et à Naples, il arrivait après une dixième place acquise avec Everton en Premier League. Rien de bien rassurant, mais les doutes ont été rapidement balayés.

Prenant la Liga par le bon bout et enchaînant les bons résultats, le technicien italien trône en tête du championnat après 21 journées avec 5 points d'avance sur Séville (avec un match en plus) et 15 longueurs (avec un match en plus) sur le Betis qui est troisième. Si le titre n'est pas encore joué, les Merengues semblent avoir écarté les deux prétendants habituels, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. La lutte devrait se faire avec Séville. Obtenant 49 points sur 63 possibles (4 nuls et 2 défaites) tout en proposant un jeu tourné vers l'avant (45 buts inscrits, meilleure attaque de Liga) et en restant solide (18 buts concédés, 3e défense de Liga), le Real Madrid est clairement dans de bons temps de passage. De plus, le club s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et affrontera le Paris Saint-Germain tandis qu'il est toujours en course en Copa del Rey. Tout va bien comme dans le meilleur des mondes pour Don Carlo qui s'est même offert un trophée.

Déjà un titre pour Don Carlo

En Supercoupe d'Espagne, les Merengues ont fait le travail en éliminant le FC Barcelone (3-2 après prolongations) puis l'Athletic Bilbao (2-0) afin d'obtenir un premier titre cette saison. De quoi couronner le retour de Carlo Ancelotti qui a su remobiliser tout un groupe après le départ de Zinedine Zidane. En conférence de presse d'après-match, il n'a pas caché sa joie et a affirmé ses ambitions : «c'est une très bonne équipe et je suis fier d'être l'entraîneur. Nous allons maintenant continuer à concourir dans les autres compétitions. Nous avons notre prochain match jeudi (en Copa del Rey ndlr) et c'est un match important. Ces joueurs ont déjà tellement gagné, mais ils sont toujours aussi engagés. Quand vous gagnez beaucoup, vous pensez peut-être que vous êtes le meilleur et que vous ne travaillez pas aussi dur, mais ils gardent le même niveau. Le dernier trophée que j'ai remporté était une Super Coupe avec le Bayern Munich (en 2017 ndlr), donc je n'avais rien gagné depuis un moment. Je suis heureux et j'aime voir mes joueurs heureux.»

Outre l'aspect purement comptable, Carlo Ancelotti dispose d'un joli crédit à Madrid. Apprécié au sein des membres dirigeants du club, il a vite convaincu en trouvant rapidement un onze solide et en permettant à certains joueurs de se relancer. Si c'est encore un peu tôt pour parler de réveil pour Luka Jovic, Marco Asensio a retrouvé de l'allant (7 buts en 23 matches) et la concurrence fonctionne bien en défense avec une grosse rotation entre Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Dani Carvajal et Ferland Mendy afin d'accompagner un duo David Alaba - Éder Militão qui fonctionne parfaitement. La plus grosse réussite de Carlo Ancelotti dans le développement d'un joueur est cependant dans l'évolution de Vinicius Junior puisque l'ailier brésilien s'affirme à 21 ans avec déjà 15 buts et 9 offrandes en 28 matches toutes compétitions confondues. Jouant la concurrence et redonnant une dynamique à certains éléments, Carlo Ancelotti a remis le Real Madrid sur de bons rails et impulsé un nouveau projet. Si le juge de paix sera en fin de saison avec la Ligue des Champions et les résultats en Liga et Copa del Rey, Carlo Ancelotti peut déjà se targuer d'avoir réussi pleinement ses débuts lors de sa seconde expérience madrilène.