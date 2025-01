Nantes : la fierté de Pedro Chirivella après l’égalisation contre l’OL

Pedro Chirivella a réagi au match nul de son équipe (1-1) contre l’OL à la Beaujoire ce dimanche après-midi, lors de la 19e journée de Ligue 1. Mené et malmené pendant la majorité de la rencontre, le FC Nantes a su empocher un précieux point :

«On a fait une bonne seconde mi-temps. A la fin, on a pris les trois points. Le début de match était compliqué et cela nous coûte la victoire mais je suis fier de la manière dont on a joué la deuxième mi-temps. C’est très bien pour l’équipe. On a besoin de sang-neuf pour l’équipe. Il faut essayer d’être plus offensif, même si on doit prendre de risques. Il faut continuer comme ça»