4 raisons de ne pas rater le choc Manchester United-PSG

Le PSG a rendez-vous à Old Trafford avec son histoire. Pour cette cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG doit l’emporter face à Manchester United ! Une affiche, diffusée ce mercredi en direct sur RMC Sport à 21h qui ne faut absolument pas rater, et ce, pour quatre raisons.

4 raisons de ne pas rater Manchester United-PSG

Manchester United est devenu la bête noire en Ligue des Champions du PSG. En deux ans, Paris a perdu à deux reprises et dans des circonstances assez traumatisantes au Parc des Princes. Mais pour les supporters parisiens, Manchester United représente également une superbe victoire parisienne à Old Trafford il y a deux saisons. C’est forcément cette équipe conquérante et déterminée que tout Paris et la France du football attendent. On pourrait ainsi assister au réveil parisien. Et le tandem Neymar-Mbappé sera forcément attendu au tournant. Face à une défense loin d’être la plus rapide d’Europe, le tandem parisien pourrait retrouver des couleurs. Et si on ajoute un Moise Kean en feu depuis son arrivée dans la capitale et un Di Maria, toujours revanchard face à son ancien club, Paris pourrait bien enflammer la rencontre.

L’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas rater ce match, c’est le côté ultra décisif de la rencontre. Si Paris a gagné au Parc face à Leipzig dans un match à oublier très vite, la bande à Thomas Tuchel n’est pas sortie d’affaire et devra sortir un gros match pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Et tout autre résultat qu’une victoire serait catastrophique. Une chose est sûre, le match promet d'être spectaculaire entre une équipe parisienne revancharde et très attendue et une formation anglaise qui compte elle aussi sur de sacrés joueurs offensifs, de Bruno Fernandes à Marcus Rashford.

