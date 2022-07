Kalidou Koulibaly fait ses adieux au Napoli

C'est la fin d'un cycle pour Kalidou Koulibaly. Le défenseur central sénégalais a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ du Napoli, qu'il avait rejoint à l'été 2014 en provenance de Genk. L'ancien Messin aura disputé 317 rencontres sous le maillot azzurro, inscrivant 14 buts et délivrant 8 passes décisives. Le champion d'Afrique en titre avec les Lions aura notamment remporté la Coppa Italia en 2020 et la Supercoupe transalpine en 2014. Ayant déjà passé sa visite médicale à Londres, il devrait rejoindre Chelsea dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

«Grâce à toi, Naples, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Merci au club, au président, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler au fil des ans. Merci, Naples et Napolitains, pour tout l'amour que nous nous sommes donnés. Je suis fier de vous avoir honoré de tout mon cœur et je continuerai, à l'infini, à vous porter dans mon cœur et à entretenir pour vous l'un des sentiments les plus importants pour moi : le respect», peut-on lire dans son communiqué.