Premier League : Arsenal et Tottenham dos à dos, Chelsea perd encore, Liverpool assure

La Premier League proposait quatre rencontres XXL ce dimanche après midi. Pour commencer, Arsenal recevait Tottenham pour un séduisant derby de Londres. Un match entre deux équipes en forme et qui proposent un beau football. Et le spectacle a été au rendez-vous sur la pelouse de l’Emirates. Les défenses des deux équipes ont aussi offert de sacrés cadeaux aux attaquants. Cela commençait avec Christian Romero. Le champion du monde 2022 était malheureux lorsqu’il déviait une frappe anodine de Bukayo Saka (1-0) pour un CSC.

Dominateur, Arsenal finissait par reculer et concéder plusieurs occasions. Il fallait une parade XXL de David Raya pour garder l’avantage au score. Mais les Spurs finissaient par être récompensés grâce à Heung-min Son. Bien servi par Maddison, le Sud-coréen égalisait et confirmait sa belle forme du moment. Au retour des vestiaires, Bukayo Saka redonnait l’avantage aux siens. Il profitait d’une grossière main de Romero, encore lui, pour transformer un penalty. Mais dans la foulée, presque sur le coup d’envoi, un ballon perdu par Jorginho permettait à Maddison de partir en contre puis servir Son pour le doublé (2-2). Le score ne bougera plus. Les deux équipes se quittent donc sur un nul dans ce derby.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Tottenham 14 6 8 4 2 0 15 7 5 Arsenal 14 6 5 4 2 0 11 6

Malo Gusto expulsé, Chelsea perd encore

Dans l’autre rencontre, Liverpool recevait West Ham pour un match plutôt passionnant. Et tout commençait bien pour les Reds puisque Mohamed Salah ouvrait rapidement le score. L’Égyptien transformait lui-même un penalty qu’il avait obtenu après une faute maladroite de Nayef Aguerd. Mais malgré la domination des hommes de Jurgen Klopp, les Hammers égalisaient grâce à Jarrod Bowen. L’international anglais plaçait une belle tête imparable pour Allison. Finalement, au retour des vestiaires, Liverpool a fini par prendre les trois points grâce au joli but de Darwin Nunez et celui de Diogo Jota (2-1).

De son côté, Chelsea a encore une fois chuté et ne rassure toujours pas. À Stamford Bridge, face à Aston Villa, la formation de Mauricio Pochettino a encore livré une prestation décevante avec à la clé une défaite. C’est Watkins qui a inscrit l’unique but du match du côté des Villans. Il a profité de la supériorité numérique des siens après l’exclusion de Malo Gusto pour un geste violent quelques minutes auparavant. Chelsea n’y arrive pas et n’a gagné qu’un seul de ses six premiers matches de PL. Enfin, Brighton s’est tranquillement imposé face à Bournemouth ce dimanche (3-1).

