Le PSG a fait un premier choix inattendu pour Kylian Mbappé

Hier, le PSG a présenté son nouveau centre d’entraînement à Poissy ainsi que son nouvel entraîneur Luis Enrique. Présent en conférence de presse, l’Espagnol était accompagné par Nasser Al-Khelaïfi. Le président a profité de cette occasion pour mettre les choses au clair concernant l’avenir de Kylian Mbappé (24 ans). Le Français, qui refuse pour le moment d’étendre son bail jusqu’en 2025, a deux solutions : une prolongation ou un départ.

Puis, il a ajouté lors d’une interview donnée à certains médias que le capitaine de l’équipe de France devra se décider très rapidement. «C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte.» Mais le clan KM7 campe sur ses positions pour l’instant. Les relations entre le club de la capitale et le joueur se tendent de plus en plus. Et si Mbappé décide de rester coûte que coûte, nul doute que cela devrait s’envenimer un peu plus. Toutefois, L’Equipe explique ce jeudi que si aucun accord n’est trouvé dans un sens comme dans l’autre, le PSG ne mettra pas son joueur au placard. Les dirigeants excluent de le mettre à l’écart comme cela avait pourtant été fait en 2019 avec Adrien Rabiot, qui avait refusé de prolonger. Affaire à suivre…

