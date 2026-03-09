Ligue 1
Rémi Himbert a signé son contrat pro avec l’OL
@Maxppp
Annoncé comme la future pépite de l’OL, Rémi Himbert a signé, ce lundi, son premier contrat professionnel avec les Rhodaniens. Pour rappel, un accord avait récemment été trouvé entre les différentes parties sur un contrat de trois ans, plus une année en option.
La suite après cette publicité
Auteur de 9 apparitions avec l’équipe première, Himbert peut déjà se targuer d’avoir inscrit 3 buts (contre le PAOK Salonique, l’OM et plus récemment le RC Lens malgré l’élimination en Coupe de France). Une belle récompense pour le jeune buteur de 18 ans.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Nantes : les Kita ont 2 noms en tête pour remplacer Kantari, dont un coach qui leur a coûté 730 000€
Explorer