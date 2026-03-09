Menu Rechercher
Rémi Himbert a signé son contrat pro avec l’OL

Par Josué Cassé
Rémi Himbert (Olympique Lyonnais) @Maxppp

Annoncé comme la future pépite de l’OL, Rémi Himbert a signé, ce lundi, son premier contrat professionnel avec les Rhodaniens. Pour rappel, un accord avait récemment été trouvé entre les différentes parties sur un contrat de trois ans, plus une année en option.

Auteur de 9 apparitions avec l’équipe première, Himbert peut déjà se targuer d’avoir inscrit 3 buts (contre le PAOK Salonique, l’OM et plus récemment le RC Lens malgré l’élimination en Coupe de France). Une belle récompense pour le jeune buteur de 18 ans.

