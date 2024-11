Ligue 1 : surpris par Angers, Monaco marque le pas

La Ligue 1 réouvrait ses portes, ce vendredi soir, avec une affiche opposant l’AS Monaco, dauphin du Paris Saint-Germain, au SCO d’Angers, 15e au coup d’envoi. Déséquilibrée sur le papier, cette première rencontre de la 10e journée de Ligue 1 avait cependant tout d’un piège pour les ouailles d’Adi Hütter, en grande forme ces dernières semaines. Après onze matches consécutifs sans défaite, les Monégasques se devaient pourtant de relever la tête après avoir concédé leur première défaite de la saison, le week-end dernier, sur la pelouse de l’OGC Nice (1-2). Une dynamique totalement opposée à celle des Angevins, auteurs de leur premier succès de la saison face à Saint-Étienne (4-2).

Organisée en 4-2-3-1, la bande à Alexandre Dujeux offrait d’ailleurs une belle résistance dans les premiers instants de ce match. Loin d’être effrayé par l’armada offensive des Asémistes, le SCO, porté par un très bon Himad Abdelli, jouait son va-tout sur la pelouse de Louis-II et se montrait dangereux. Servi à droite, Jim Allevinah dégainait ainsi une première frappe mais la défense monégasque repoussait (14e). Quelques instants plus tard, c’est Ibrahima Niane qui mettait à contribution Radoslaw Majecki mais le portier de l’ASM captait sans trembler (22e). En difficulté face à des valeureux angevins, les locaux se faisaient finalement logiquement punir par un ancien de la maison monégasque…

Fin de série à domicile pour l’ASM

Trouvé à l’entrée de la surface adverse, Jean-Eudes Aholou déclenchait un missile du pied gauche et trouvait la lucarne du portier asémiste (0-1, 29e). Balbutiant son football, bousculé sur de nombreuses séquences et sans réelles idées sur le plan offensif (trois tirs, zéro cadré), l’AS Monaco virait derrière à la pause. Au retour des vestiaires, Adi Hütter changeait ses plans. Invisible au cours du premier acte avec 4 petits ballons touchés, George Ilenikhena cédait sa place au jeune Eliesse Ben Seghir. Rapidement, l’ASM montrait plus de tranchant offensivement mais manquait de précision dans le dernier geste, à l’instar de cette frappe de Breel Embolo, contrée par Emmanuel Biumla (51e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 20 10 +8 6 2 2 15 7 14 Angers 10 10 -5 2 4 4 11 16

Sur coup franc, Ben Seghir cadrait lui la première frappe monégasque du soir mais le gardien du SCO ne se faisait pas surprendre (55e). Dans la dernière demi-heure, les locaux continuaient de mettre la pression mais butaient constamment sur le bloc angevin (66e, 75e) ou sur un Fofana déterminant (69e). Esteban Lepaul était lui tout proche de doubler la mise mais Majecki s’interposait (83e). Incapables de revenir dans les ultimes instants, les coéquipiers de Takumi Minamino laissaient finalement filer trois précieux points dans la course au titre. Avec cette défaite surprise (0-1), la première à domicile depuis 15 matches, l’AS Monaco marque donc le pas et pourrait voir le PSG s’envoler en tête du classement. De son côté, le SCO enchaîne un quatrième match sans défaite, un deuxième succès de rang et se retrouve 14e.