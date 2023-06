La lutte fait rage entre Manchester City et Arsenal pour Declan Rice !

La suite après cette publicité

Annoncé comme le grand favori pour enrôler Declan Rice, Arsenal peine à finaliser l’opération. En négociations avancées depuis plusieurs semaines avec les Hammers, les pensionnaires de l’Emirates Stadium n’ont, pour l’heure, toujours pas trouvé un accord avec le dernier quatorzième de Premier League. Pire encore, les hommes de Mikel Arteta doivent désormais gérer l’arrivée de Manchester City sur le dossier…

D’ores et déjà intéressé par le milieu de terrain anglais l’été dernier, Arsenal continue malgré tout de tenir la corde. Dans cette optique, le Daily Mail indiquait, ce vendredi soir, qu’une troisième offre des Gunners était imminente, proche des 116 millions d’euros (100 millions de livres) demandés par les Hammers. Et pour cause. Recalé à deux reprises par West Ham, dont une dernière offre estimée à 105 millions d’euros, dont 17 de bonus, Arsenal voit la pression se rapprocher.

Dans cette optique, le quotidien britannique précise que les hautes sphères londoniennes souhaiteraient obtenir pour leur protégé un paiement moins étalé dans le temps et des bonus plus faciles à atteindre. Une demande à laquelle Manchester City pourrait d’ailleurs répondre favorablement… Si The Athletic annonçait même que le champion d’Angleterre transmettrait une première proposition ce jeudi, aucune offre n’est, pour l’instant, arrivée sur le bureau des dirigeants de West Ham.

De son côté, l’international anglais (42 sélections, 3 buts) aurait toujours comme préférence Arsenal. D’une part, pour rester à Londres, proche de sa famille. D’autre part, il y trouverait une place de titulaire assuré avec le départ pressenti de Granit Xhaka et les rumeurs autour de Thomas Partey. Déterminés à l’idée de rafler la mise, les Citizens ont également des arguments avec ce récent triplé réalisé (Premier League, Ligue des Champions, FA Cup). De quoi pousser les Gunners à accélérer dans les prochaines heures pour éviter un terrible camouflet…