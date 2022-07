Robert Lewandowski fait la misère au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Robert Lewandowski demande le divorce. Après huit années de mariage avec le Bayern Munich, le Polonais veut s'en aller pour s'unir avec le FC Barcelone. Seul problème, les Bavarois le retiennent de force depuis des semaines en refusant les propositions des Blaugranas. Les Allemands, qui ne pensent pas trouver mieux que lui, veulent entre 50 et 55 millions d'euros pour le lâcher. Ce qui ne convient pas au Barça, qui ne se voit pas payer autant pour un joueur libre dans un an.

Lewy ne calcule plus Nagelsmann

Dans une impasse, l'attaquant a calmé le jeu, lui qui avait pourtant multiplié les sorties médiatiques pour demander son départ. Il a souhaité changer de stratégie en se présentant lors de la reprise de l'entraînement cette semaine. L'idée était de rester professionnel et de finir sur une bonne note avec les Munichois. Mais la réalité est bien différente. Comme expliqué hier, Lewy montre son agacement et ne joue pas vraiment le jeu. Sport 1 en remet une couche en révélant d'autres détails sur le sujet ce vendredi.

Le média allemand explique que lors des quatre premières séances du Bayern Munich, la star polonaise a suivi la plupart des exercices mais elle a paru isolée. Elle est aussi arrivée en retard et elle est partie la première de l'entraînement. Le joueur de 33 ans n'a pratiquement eu aucun contact avec Julian Nagelsmann, avec lequel il n'a jamais accroché l'an dernier. Il n'a pas aimé ses méthodes et il y a eu une cassure avec lui sur la deuxième partie de saison l'an dernier, puisqu'il n'a pas été séduit par ses innovations tactiques, ni ses entraînements. Les deux hommes cohabitent donc dans un climat glacial, surtout que Lewy veut partir.

Le Polonais en veut au Bayern Munich

Pour autant, le Bayern Munich ne s'attend pas à ce que le Polonais fasse la grève. «Non. Robert est un professionnel de haut niveau, je le connais très bien et je n'ai jamais douté qu'il ne se présente pas à l'entraînement», a expliqué le directeur sportif Hasan Salihamidzic à Bild. Bien que présent, Lewandowski affiche son mécontentement et sa frustration auprès de ses coéquipiers, qui ne voient pas comment il peut rester. Ce qui est aussi le sentiment du coach selon Sport 1.

Le joueur est agacé car il estime que son club devrait accepter l'offre de 40 millions d'euros, plus bonus, proposée par le Barça. Il estime que c'est un très bon prix et il ne veut pas rater l'opportunité de signer un contrat de 3 ans avec les Culés alors qu'il a presque 34 ans. Ce que ne lui offre d'ailleurs pas le Bayern. Il en veut aussi aux Allemands, qui ont laissé partir plus facilement des joueurs comme Toni Kroos et Thiago Alcantara pour moins d'argent. Il espère donc que son club va enfin accepter de discuter sérieusement avec le Barça. Car le faire changer d'avis paraît impossible aujourd'hui.