Lens renvoie Jeremy Agbonifo en Suède

Arrivé il y a un an à Lens en provenance de Häcken (Suède), Jeremy Agbonifo ne s’y est jamais imposé (8 matchs de L1, 1 but). L’été dernier, l’ailier suédois de 20 ans avait été prêté au FC Bâle, en Suisse, où son aventure n’a franchement pas non plus été une réussite (16 matchs, 2 buts). Son prêt a été écourté et Lens le renvoie à Häcken, son club formateur, jusqu’à la fin de saison. Une option d’achat a été introduite dans le prêt.

Racing Club de Lens
Jeremy Agbonifo au BK Häcken 🔄

En accord avec le @FCBasel1893 où il était prêté depuis août, l'international Espoir suédois retrouve son club formateur jusqu'à la fin de la saison 25/26, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Bonne fin de saison Jeremy 💪
