Lens renvoie Jeremy Agbonifo en Suède

Arrivé il y a un an à Lens en provenance de Häcken (Suède), Jeremy Agbonifo ne s’y est jamais imposé (8 matchs de L1, 1 but). L’été dernier, l’ailier suédois de 20 ans avait été prêté au FC Bâle, en Suisse, où son aventure n’a franchement pas non plus été une réussite (16 matchs, 2 buts). Son prêt a été écourté et Lens le renvoie à Häcken, son club formateur, jusqu’à la fin de saison. Une option d’achat a été introduite dans le prêt.

La suite après cette publicité

«Jeremy Agbonifo au BK Häcken. En accord avec le FC Bâle où il était prêté depuis août, l’international Espoir suédois retrouve son club formateur jusqu’à la fin de la saison 25/26, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Bonne fin de saison Jeremy», indique Lens.