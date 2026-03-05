Leonardo Jardim devient le nouvel entraîneur de Flamengo

Flamengo a trouvé le successeur de Filipe Luis après son départ inattendu du Brésil ! En effet, le club de Serie A brésilienne a officialisé ce jeudi l’arrivée de Leonardo Jardim au poste d’entraîneur principal. Le technicien portugais de 51 ans s’est engagé avec le club carioca jusqu’en décembre 2027 et a déjà dirigé sa première séance d’entraînement à George Helal, marquant donc le début d’une nouvelle page pour les Sud-Américains. Pour cette nouvelle aventure, le coach portugais sera accompagné d’un staff structuré : António Vieira, José Barros et Diogo Dias rejoignent ainsi le club en tant qu’assistants. Par ailleurs, la direction a communiqué l’officialisation de cette arrivée sur X.

La suite après cette publicité

La présentation officielle du Portugais devant la presse est prévue ce jeudi, après l’entraînement qui aura eu lieu dans la matinée. Une première prise de parole attendue pour le nouveau coach, passé par le Sporting, Monaco, Braga ou encore Cruzeiro. L’objectif est évidemment de poursuivre le chemin parcouru par l’ancien technicien, avec sa propre touche afin d’apporter des titres.