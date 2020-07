PL : Chelsea reprend le large grâce à Olivier Giroud

Après les contre-performances de Leicester et de Manchester United, Chelsea avait une bonne occasion de prendre le large à la troisième place du classement en ouverture de cette 36e journée de Premier League. Et les Blues affrontaient en plus une équipe de Norwich déjà reléguée. Sur le papier, tout était réuni pour que les Blues prennent quatre points d'avance sur les deux poursuivants.

Et les hommes de Frank Lampard ne se sont pas fait prier pour saisir cette occasion. La partie ne fut pas des plus brillantes, mais un but inscrit par Olivier Giroud (son 6e en championnat) a suffi pour s'imposer face à la lanterne rouge. Foxes et Red Devils sont désormais sous pression et bien partis pour se disputer à deux le dernier ticket restant pour la prochaine Ligue des Champions.