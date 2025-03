Un coach dirige deux équipes nationales en même temps

Alors que certains entraîneurs peinent à retrouver un banc, d’autres n’ont pas autant de difficulté. Scott Wiseman, 39 ans, entraîne depuis 2023 l’équipe féminine de Gibraltar et a récemment pris en charge l’équipe masculine après la démission de Julio Cesar Ribas. L’ancien défenseur, qui a joué pour des clubs comme Barnsley et Salford City, doit maintenant gérer les qualifications pour la Coupe du monde et la Ligue des Nations pour les deux équipes, avec des matchs clés en mars et avril.

Malgré la charge de travail, Wiseman reste optimiste. « C’est un privilège de faire ce travail, sans parler de l’opportunité d’en faire deux », explique-t-il à la BBC. Il se réjouit des progrès des femmes, malgré deux défaites, et considère les qualifications pour la Coupe du monde comme une base pour l’avenir de Gibraltar dans les compétitions internationales. Du côté de la sélection masculine, il lâche : « L’objectif pour les 12 prochains mois doit être d’atteindre les barrages de la Ligue des Nations. »