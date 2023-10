Algérie : Belmadi met les choses au clair avec Benrahma

La suite après cette publicité

Une scène devenue virale. Lundi soir, l’Algérie a été tenue en échec contre l’Égypte (1-1). Un match nul frustrant, à tous les niveaux pour les Fennecs, qui ont évité le pire dans les derniers instants de la partie grâce au but de l’égalisation signé Islam Slimani (90e). Outre la performance globale à oublier, Saïd Benrahma et Djamel Belmadi ont attiré l’attention de tout le monde. Le joueur des Hammers, sorti, n’a semble-t-il pas salué son sélectionneur. Et forcément, ce dernier n’a pas apprécié. À tel point qu’il a pris l’ailier par le col de manière assez violente.

«Ce qui s’est passé avec Benrahma ce sont des choses qui arrivent, des choses de vestiaire. Il est sorti, il n’était pas content, je n’étais pas content, c’est tout !», a raconté Djamel Belmadi après la rencontre, afin de stopper un début de polémique. Si la scène a vite fait le buzz sur les réseaux sociaux, le sélectionneur algérien n’a pas l’air d’en vouloir tant que ça à Saïd Benrahma. À voir si c’est également le cas de l’attaquant de West Ham, prévenu pour la prochaine fois.