Bordeaux : Gaëtan Laborde raconte l’énorme coup de sang de Jean-Louis Triaud

Dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport, l’attaquant du Stade Rennais FC Gaëtan Laborde a évoqué la colère de Jean-Louis Triaud, l’ancien président de Bordeaux, après une défaite des Girondins en 2016. « C’était ma première année à Bordeaux en pro. On était en Corse avec le président Triaud et on n’était pas sur une très bonne série. Un jour, il rentre dans le vestiaire, et il commence à gifler tous les joueurs, des petites gifles !» raconte le Français de 27 ans qui a été formé à Bordeaux.

Le troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts explique ensuite que cela avait surpris tout le monde. « Je me suis dit : "c’est ça un vestiaire de pro ?" Moi j’étais tout jeune à l’époque. Et je le vois rentrer et bam, gifle ! Et des vraies hein, ça claquait ! Après il a parlé, il a fait un discours, et il s’est barré. Personne n’a parlé. Ça a surpris tout le monde, quasiment tous les anciens en ont eu pour leur compte, explique Laborde avant d’ajouter sur son ancien président, quand on gagnait, il nous offrait des caisses de vin. Il était généreux. Mais c’était un vrai supporter, du coup quand il perdait il était aussi énervé qu’un supporter. Mais il est super attachant. » Jean-Louis Triaud a été président de Bordeaux entre 2002 et 2017.