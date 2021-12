Premier League : Arsenal - Wolverhampton reporté !

Prévue initialement ce mardi à 13h30, la rencontre entre Arsenal et Wolverhampton est officiellement reportée comme l'indique le communiqué des Gunners ce dimanche soir : «nous sommes déçus d’annoncer que notre match de Premier League contre les Wolves le mardi 28 décembre a été reporté en raison d’un certain nombre de tests positifs à la COVID-19 de l’équipe des Wolves. Ce match sera reprogrammé en temps voulu et tous les billets et/ou forfaits d’accueil achetés pour ce match seront valides pour la date reportée».

A noter qu'il s’agit du deuxième report pour les Wolves durant cette période de fin d'année après que leur match du lendemain de Noël contre Watford ait également été annulé en raison d’un nombre élevé de cas de COVID-19 dans le camp des Hornets. Cette fois-ci, cela concerne Wolverhampton. Déjà touché par les blessures, notamment Hwang Hee-chan, Rayan Ait-Nouri et Willy Boly ou encore Pedro Neto, Jonny Castro Otto et Yerson Mosquera, le club doit également faire sans Fabio Silva et Mosquera, tous deux positifs à la COVID-19. En attendant de connaître une nouvelle date, le prochain match des Wolves est, lui, prévu contre Manchester United à Old Trafford le 3 janvier.