FC Barcelone : le message plein d'émotion d'Andrés Iniesta à Lionel Messi

La salve des messages à Lionel Messi continue sur les réseaux sociaux. Plusieurs anciens coéquipiers de l'Argentin au FC Barcelone ont tenu à lui rendre hommage après l'annonce de la non-prolongation de son aventure blaugrana, qui avait débuté en 2000. Ce samedi, c'était au tour de l'ancien milieu de terrain du Barça, Andrés Iniesta (37 ans), actuellement au Vissel Kone (D1 japonaise), de s'exprimer sur le départ du numéro 10, libre de tout contrat.

«Nous avons vécu ensemble pendant 14 ans, nous avons partagé des moments magiques et d'autres plus foireux, mais nous sommes toujours restés ensemble. Il est difficile d'imaginer le club sans toi ou de vous voir au Camp Nou avec un autre maillot. Je te souhaite, à toi et aux tiens, une bonne continuation. Bonne chance, Leo. C'était un plaisir de jouer ensemble», a-t-il déclaré sur son compte Twitter.