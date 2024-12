Real Madrid : la réaction forte du vestiaire à la nouvelle disasterclass de Kylian Mbappé

Nouvelle soirée compliquée pour Kylian Mbappé, cette fois du côté de Bilbao. Une défaite pour les Merengues (2-1) et une nouvelle copie plutôt médiocre rendue par le Français. Si Carlo Ancelotti l’a défendu - « ce sont des choses qui arrivent. Je ne vais pas juger sa performance sur un penalty. Mbappé est triste. Nous ne pouvons pas résumer sa performance au fait qu’il ait raté un penalty. Nous devons lui laisser le temps de s’adapter. Il travaille dur » - la presse madrilène a déjà perdu patience et se lâche complètement.

Les critiques sont ainsi particulièrement violentes, alors que l’opinion publique madrilène reste divisée. Si les médias ont ainsi fait le choix de se montrer virulents avec la recrue star de l’été, le public du Bernabéu semble encore prêt à laisser de nouvelles opportunités à Mbappé. Le week-end dernier, face à Getafe, il avait ainsi été acclamé et encouragé par les supporters madrilènes. Et ses coéquipiers, qu’en disent-ils alors ?

Le vestiaire ne lui tourne pas le dos

Comme l’indique Relevo, le vestiaire le soutient et l’épaule plus que jamais, même après ce nouveau match très médiocre. Ses partenaires sont aux petits soins avec lui et font tout pour l’aider à remonter la pente, conscients du talent qu’a le Français et de ce qu’il peut apporter à l’équipe. Ils assistent d’ailleurs à ses exploits à l’entraînement, où il démontre régulièrement l’étendue de son talent, mais constatent qu’il ne parvient pas à en faire de même pendant les matchs. « Ils voient comment la flamme s’éteint lors des rencontres », indique le média, qui souligne bien qu’en interne, tout le monde est de son côté.

Plus qu’un manque de qualité ou de talent, tout le monde à Madrid a constaté que le problème est mental. Mbappé manque de confiance et ses coéquipiers font tout pour qu’il puisse, le plus tôt possible, retrouver le niveau qui est le sien. Le fait qu’il n’ait pas tiré le penalty face à Getafe n’est pas passé inaperçu dans le vestiaire et est une preuve de plus des soucis qu’il traverse. Espérons pour lui, pour ses coéquipiers, pour Carlo Ancelotti et pour le Real Madrid qu’il parviendra à mettre tout ça derrière lui rapidement…