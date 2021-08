FC Barcelone : Ronald Koeman se plaint des offensives du Real Madrid pour Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse avant le match entre le FC Barcelone et Getafe, dimanche (17 heures), Ronald Koeman s'est expliqué sur les sommes dépensées lors du mercato par certains des plus gros clubs européens. Alors que le club blaugrana n'a pu qu’attirer des joueurs libres de tout contrat en raison de sa situation financière compliquée, Manchester City a signé Jack Grealish pour 117 millions d'euros, Chelsea a payé 115 millions d'euros pour Romelu Lukaku et le Real Madrid a proposé une offre de 180 M€ pour Kylian Mbappé.

Et les montants dévoilés des offensives du Real Madrid pour l'international français semblent «absurdes» pour le manager catalan. «Nous sommes dans un monde où tout le monde a eu des problèmes financiers ces derniers temps, donc c'est fou de payer autant compte tenu de la situation. Si Madrid a de l'argent à dépenser pour Mbappé... c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et j'aimerais aussi l'avoir dans mon équipe (...) C'est frustrant, mais il faut aussi être réaliste et le club ne peut pas rivaliser financièrement avec des clubs comme le PSG, City ou United. C'est comme ça et nous devons l'accepter», a exprimé le Hollandais.