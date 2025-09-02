Angers annonce le départ de Yahia Fofana à Rizespor

Il est finalement parti. Angers espérait vendre Yahia Fofana durant le mercato afin de rééquilibrer ses comptes. L’affaire a mis le temps à se concrétiser mais ce soir, le SCO annonce le départ de son gardien pour Rizespor, actuel 16e de Süper Lig après 4 journées. Il signe pour trois saisons.

«Merci Yahia pour ces trois années sous nos couleurs, nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière», écrit le communiqué. Il s’agit d’un transfert gratuit dans lequel le club angevin touchera 50 % d’une possible future revente. Fofana évoluait avec la réserve depuis la reprise, en attente de son départ.