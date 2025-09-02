Menu Rechercher
Angers annonce le départ de Yahia Fofana à Rizespor

Par Maxime Barbaud
Yahia Fofana, sous les couleurs d'Angers @Maxppp

Il est finalement parti. Angers espérait vendre Yahia Fofana durant le mercato afin de rééquilibrer ses comptes. L’affaire a mis le temps à se concrétiser mais ce soir, le SCO annonce le départ de son gardien pour Rizespor, actuel 16e de Süper Lig après 4 journées. Il signe pour trois saisons.

Angers SCO
🧤Yahia Fofana est transféré à Rizespor.

Merci Yahia pour ces trois années sous nos couleurs, nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière 🖤🤍

«Merci Yahia pour ces trois années sous nos couleurs, nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière», écrit le communiqué. Il s’agit d’un transfert gratuit dans lequel le club angevin touchera 50 % d’une possible future revente. Fofana évoluait avec la réserve depuis la reprise, en attente de son départ.

Ligue 1
Süper Lig
Rize
Angers
Yahia Fofana

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Süper Lig Süper Lig
Rize Logo Caykur Rizespor
Angers Logo Angers
Yahia Fofana Yahia Fofana
